Bruttissimo incidente questo pomeriggio sulla 130 vicino Elmas. Due moto, per motivi ancora da accertare, si sono scontrate. Uno dei feriti è stato trasportato all’ospedale Brotzu in gravi condizioni mentre l’altro centauro, anch’egli ferito, non sarebbe in pericolo di vita. La polizia stradale si è occupata dei rilievi di rito, molti disagi per la viabilità.