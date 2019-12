Via Garibaldi, via Manno e il Corso: ritornano le auto nel cuore dello shopping ma esplode la polemica politica

Via Garibaldi, via Manno e il Corso: ritornano le auto ma esplode la polemica politica. la Giunta Truzzu viene incontro alle richieste di molti cittadini e riapre alle macchine le vie dello shopping la mattina dalle 8 alle 10, per quanto riguarda il carico e scarico e i residenti. Una decisione storica, quella annunciata dall’assessore al Traffico Alessio Mereu: le strade clou di Cagliari, diventate “inviolabili” ai motori durante gli anni di Zedda, vengono clamorosamente riaperte alle auto a residenti e commercianti.

Una decisione che però fa discutere e avrà sicuramente strascichi in consiglio comunale. Durissima oggi è stata oggi la reazione di Francesca Ghirra: “Siete pronti a un salto nel passato?”, incalza la leader dei Progressisti. “Ci siamo abituati a vederle e viverle così, specie nel periodo natalizio- spiega Francesca Ghirra- e invece via Manno e via Garibaldi saranno di nuovo aperte alle auto di residenti e commercianti dalle 8 alle 10. Sarebbero questi gli intendimenti della giunta Truzzu.È senz’altro corretto confrontarsi e ragionare sulle esigenze di chi in quelle vie abita e lavora, magari individuando più spazi per il carico e scarico, o utilizzando mezzi elettrici, o comunque sostenibili, per il trasporto di merci e persone.Temo, però, che questa iniziativa segnerà la fine della pedonalità in due strade che sono rifiorite dopo anni di abbandono. Sarà infatti molto difficile limitare il transito delle auto alle sole due ore mattutine. Faremo di tutto perché questa proposta rimanga solo una cattiva idea”.

Ma la giunta Truzzu sembra avere deciso, dopo avere sentito il parere di commercianti e residenti. Il dibattito è destinato a continuare e la polemica è accesissima.

