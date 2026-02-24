Via Dante, da mercoledì 24 febbraio fresatura e nuova asfaltatura nel tratto verso piazza Repubblica

Domani, mercoledì 25 febbraio 2026, iniziano i lavori di fresatura e bitumatura in via Dante, tra via San Lucifero e piazza Repubblica, sulla corsia preferenziale dei mezzi pubblici.

L’intervento, parte della manutenzione straordinaria delle arterie cittadine, sarà svolto per fasi e potrà causare rallentamenti, modifiche alla viabilità e restringimenti temporanei di carreggiata.

I lavori proseguiranno nei giorni successivi, salvo maltempo. Il Comune di Cagliari invita a prestare attenzione alla segnaletica, seguire eventuali indicazioni degli operatori e, quando possibile, scegliere percorsi alternativi o i mezzi pubblici.