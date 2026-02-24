Tragedia questa notte a Milano, in zona Barona. Una donna di 31 anni è scivolata dalla finestra del quarto piano della casa di un uomo in cui era ospite con il compagno.

Stando a quanto emerso, la donna avrebbe tentato di aggrapparsi ad una grondaia per evitare di cadere ma purtroppo è accaduto il peggio. Inutili i soccorsi arrivati tempestivamente sul posto, per 31enne ormai era troppo tardi.

Al momento è giallo su questa drammatica vicenda, sulla quale indagano i carabinieri che stanno ricostruendo ciò che è accaduto. I primi rilievi non hanno dimostrato ci fossero segni di violenza sulla giovane. Al momento della tragedia in casa c’era solo l’amico che ha raccontato di non essersi accorto di nulla.