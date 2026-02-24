Aldo Atzori è il nuovo Direttore generale della ASL di Cagliari. Già Commissario Straordinario per la stessa Azienda, da ieri è alla guida della ASL n. 8. “Ringrazio per la nomina di cui sono onorato e per l’opportunità data di guidare, nei prossimi anni, la Asl di Cagliari. Esprimo tutta la mia gratitudine per il lavoro svolto nei mesi scorsi e per la resilienza dei dipendenti e dei professionisti della ASL. La valorizzazione del personale e la determinazione a voler lavorare insieme, anche con le rappresentanze sindacali e professionali, sarà uno degli elementi portanti del mio mandato con l’obiettivo di migliorare l’organizzazione interna aziendale e dare cosi risposte concrete a tutti i cittadini”, ha dichiarato il neo Direttore generale.

Laurea in Medicina e Chirurgia all’Università degli studi di Cagliari e specializzazione in Igiene e medicina preventiva indirizzo “Organizzazione dei Servizi sanitari di base”, con un Master di II livello di Direttore di Distretto, Atzori ha maturato capacità gestionale e conoscenza dei Sistemi Integrati socio sanitari partecipando, in qualità di Direttore Socio sanitario e di Distretto a tutte le fasi di costruzione dell’integrazione socio sanitaria e alla governance delle strutture e dei servizi integrati, dedicandosi, in modo particolare, ai PLUS e alle azioni previste dal PNRR (Case della salute, COT) e alle cure domiciliari in qualità di responsabile del Servizio.

Durante il suo mandato di Commissario Straordinario, Atzori ha avviato processi per l’abbattimento delle liste d’attesa e per il superamento di un sistema basato esclusivamente sugli ospedali, a favore di una sanità di prossimità, dando impulso alle attività territoriali per il tramite dei Distretti Socio sanitari, potenziando, attraverso i fondi PNRR, la rete territoriale con la realizzazione delle case e degli ospedali di comunità, strutture chiave per portare medici e cure a domicilio e negli ambienti di vita delle persone. Ha inoltre portato avanti percorsi di promozione della telemedicina, quale strumento fondamentale per monitorare i pazienti a distanza e il rilancio dei presidi periferici di Muravera e con la ripresa dell’attività chirurgica e l’apertura di un reparto di geriatria nell’ospedale di Isili. Tra gli altri progetti, ha avviato nella ASL di Cagliari le attività del PNES (Programma nazionale Equità nella Salute) con l’apertura degli ambulatori di prossimità per contrastare la povertà sanitaria.