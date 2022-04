Taglio degli alberi in via Dante, motoseghe in azione e tante polemiche a Cagliari

“Via Dante, in corso mattanza di alberi. Siamo in via Dante a Cagliari e stanno capitozzando e tagliando alberi. Non ho più parole”. Questa la denuncia del blogger Valerio Piga che ritrae i lavori in corso nell’importante arteria cittadina. Le foto dell’intervento hanno scatenato tante polemiche sui social network.

L’assessore comunale al Verde pubblico Giorgio Angius nega però che si tratti di lavori in carico delle ditte che operano per conto dell’amministrazione comunale. L’ipotesi è le operazioni siano invece riconducibili al cantiere della realizzazione della nuova linea della metropolitana leggera che deve mettere in collegamento piazza Repubblica con la stazione ferroviaria di piazza Matteotti: il Comune sta verificando l’iter e le autorizzazioni.