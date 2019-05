Vento fortissimo e rischio mareggiate a Cagliari e su tutta la Sardegna, 21 ore di allerta meteo

Ventuno ore di allerta meteo su tutta la Sardegna per forte vento e mareggiate. Arriva l’avviso ufficiale della Protezione Civile, dalla mezzanotte e sino alle ventuno di domenica 5 maggio. Ecco, nel dettaglio, il comunicato diramato: “A partire dalle prime ore di domani e sino alla tarda serata si prevedono venti forti da nord-ovest su tutta la Sardegna con rinforzi di burrasca sulle coste settentrionali, sui rilievi orientali e sul Campidano di Cagliari. Saranno inoltre possibili mareggiate sulle coste esposte”. Non solo pioggia, quindi, come già anticipato ieri da Cagliari Online – con le precipitazioni più intense che dovrebbero registrarsi tra la serata di sabato e la mattina di domenica -.La causa del maltempo, come spiegano dalla Protezione Civile, è legata “a un’onda depressionatia di origine polare” in azione sull’Italia settentrionale e la contemporaneità di “un campo di alta pressione esteso dall’oceano Atlantico alla penisola Iberica”. Due fattori che portano a “forti gradienti barici sul Mediterraneo centro-occidentale”. Dunque, anche sulla Sardegna.