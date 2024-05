Vento e forti piogge sul Cagliaritano e centro Sardegna: ombrelli aperti anche il primo maggio

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il vento ma, soprattutto, la forte pioggia non si sono fatti attendere sul Cagliaritano e anche nel centro della Sardegna. Il peggioramento delle condizioni meteo, proprio tra fine aprile e inizio maggio, è arrivato puntuale. In appena un’ora, a Pirri, sono stati stimati circa nove millimetri di acqua caduta. Le nuvole nere sono destinate a diradarsi nel corso della notte per poi tornare subito dopo l’alba del primo maggio. Una situazione meteorologica non così pesante, al momento, da fare diramare un’allerta meteo, ma la situazione potrebbe cambiare nelle prossime ore.

Nel dettaglio, tornerà a piovere sino almeno alle 11 del mattino del primo maggio e, poi, dalle sedici, almeno stando ai principali portali meteo nazionali e internazionali. Per rivedere sole stabile e sereno bisognerà attendere il weekend.