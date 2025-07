Rapina in farmacia a Monserrato: arrestato dai Carabinieri in meno di due ore

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato e salvo ulteriori approfondimenti, si comunica quanto segue.

Nel primo pomeriggio odierno, a Monserrato, un uomo con il volto parzialmente travisato ha fatto irruzione all’interno di una farmacia situata in via San Lorenzo e, sotto la minaccia di una pistola, si è fatto consegnare l’incasso prima di fuggire a bordo di uno scooter.

Grazie alla pronta reazione dei Carabinieri — immediatamente intervenuti a seguito della segnalazione giunta alla Centrale Operativa — è scattata una rapida attività investigativa che ha coinvolto i militari della Stazione di Sestu e di Monserrato.

L’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza pubblici e privati, unita alle escussioni a caldo dei testimoni, ha permesso di identificare con precisione il presunto autore della rapina, un 45enne del luogo, già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare.

La perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire la pistola scacciacani utilizzata durante l’azione, priva di tappo rosso, e il motorino impiegato per la fuga.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per rapina aggravata e per evasione ed è stato condotto presso il carcere di Uta