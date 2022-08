Vasto incendio a Flumini di Quartu, vigili del fuoco a lavoro per tutta la notte

Incendio di masserizie e vegetazione a Flumini di Quartu, i Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Intervento nella notte per un vasto incendio di masserizie e vegetazione in via Is Ammostus in località Flumini di Quartu.

Diverse le segnalazioni pervenute al numero di emergenza 115 della sala operativa dei Vigili del Fuoco che, intorno alle 22 di questa notte, ha inviato sul posto una squadra di pronto intervento supportata da due autobotti e un automezzo per il ricambio degli autorespiratori.

I vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento e allo smassamento di un grosso cumulo di masserizie che ha coinvolto anche la vegetazione circostante.

I Vigili del Fuoco hanno operato per oltre quattro ore mettendo in sicurezza l’area e bonificandola dai focolai residui.

L’intervento è terminato alle 2,45 circa.

Nessuna persona risulta coinvolta.

Al termine delle operazioni sono stati avviati gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.