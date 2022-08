Furto nel supermercato “Crai” ad Arbus, denunciati due disoccupati.

Ieri ad Arbus i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato per furto aggravato un 42enne e un 40enne, entrambi disoccupati del luogo, il secondo già gravato da precedenti denunce. Grazie all’acquisizione delle immagini del sistema di videosorveglianza installato presso il supermercato CRAI di via Mazzini e vari riscontri investigativi, i militari hanno accertato che il 28 giugno scorso, tra le 22,25 e le 22,45, previa effrazione di una finestra, il primo dei due si è introdotto all’interno del supermercato, portando via 200 euro in contanti e un pregiato telefono cellulare, mentre il secondo lo ha solo accompagnato guidando l’auto di sua proprietà negli spostamenti effettuati all’esterno del supermercato.