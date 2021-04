Variante del Covid a Selargius, chiusa la scuola di via Parigi

“Vi comunico che con apposita ordinanza ho appena disposto la chiusura della scuola primaria di via Parigi sino al 2 maggio”. L’annuncio è del sindaco di Selargius Gigi Concu. “Una decisione che come sempre segue apposita nota dell’Ats con la quale ci è stata segnalata la presenza un sospetto caso di positività a una delle varianti del Covid.

Vi informo inoltre che rispetto al bollettino di sei giorni fa la rapida crescita dei contagi nel nostro territorio comunale sembra essersi arrestata: attualmente abbiamo 128 concittadini positivi e 109 in quarantena. Ciò significa che in sei giorni 15 persone sono guarite. Un segnale incoraggiante, arrivato purtroppo a ridosso della conferma che la Sardegna resterà rossa almeno per un’altra settimana. Saremo dunque l’unica regione italiana a non poter beneficiare delle parziali aperture previste dal decreto appena varato dal Governo.

Dopo tre settimane trascorse in zona bianca, vi confesso che fa uno strano effetto vedere l’intero scenario della penisola assumere tinte che variano dal giallo all’arancione, con l’unica eccezione della nostra terra, condannata alla fascia peggiore; con le ovvie conseguenze che questo comporterà per tutte le attività in ginocchio da oltre un anno. Non ho certo la pretesa né le competenze per giudicare il sistema di calcolo che ha portato a tale decisione, spero solo, così come tutti voi, che la nostra Selargius, la nostra Sardegna e l’Italia intera possa quanto prima voltare pagina e risollevarsi”.