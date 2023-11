Vandali scatenati a Quartu, distrutti i maniglioni dei nuovi palloni geodetici: “Li inaugureremo a gennaio”

Non sono bastati i 63mila euro per riqualificare il “Tenso Valery” dentro Is Arenas, la Tanca Fiorita e la struttura accanto al velodromo. Il Comune di Quartu è stato costretto a spendere diecimila euro in più per i nuovi palloni geodetici perchè, purtroppo, un gruppo di vandali ha distrutto tutti i maniglioni degli ingressi. A fare l’amara scoperta sono stati gli operai incaricati di ultimare i lavori, che hanno subito avvisato l’amministrazione comunale, che a sua volta ha dovuto destinare soldi pubblici per sopperire all’azione di qualche teppista. Ormai, però, imprevisti inclusi, il taglio del nastro è dietro l’angolo. Le strutture, sbarrate dal 2017, dopo ben sette anni sono pronte a essere riaperte. Gli ok relativi ai controlli dei vigili del fuoco, con il rilascio dei certificati di agibilità, uno per ogni struttura, sono dati praticamente per scontati. “Contiamo di ultimare tutto entro due mesi”, assicura l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Antonio Conti: “Per stare sul sicuro, visto che ci sono di mezzo le festività natalizie, il periodo individuato è quello di gennaio”.

Taglio del nastro con inaugurazione dietro l’angolo, quindi. Dentro le tre strutture potranno allenarsi squadre e, all’occorrenza, fare attività sportive anche gli alunni delle scuole quartesi. Le associazioni che vorranno utilizzarli per allenamenti o gare pagheranno un canone simbolico ma, in cambio, dovranno provvedere alla gestione e controllo dei palloni geodetici.