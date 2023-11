Regionali in Sardegna, La Base sostiene la candidata del centrosinistra Alessandra Todde

La coalizione di centrosinistra, autonomista e civica a sostegno di Alessandra Todde si allarga. La candidata ha incontrato oggi Roberto Capelli, coordinatore in Sardegna de La Base, per ufficializzare quindi l’ingresso della dodicesima formazione all’interno della coalizione. La Base Sardegna, insieme al movimento Un’altra Sardegna e all’associazione Sardi in Europa, è una lista elettorale che diventerà presto partito e ha scelto di collocarsi nella coalizione del centrosinistra, autonomista e civica. L’ex parlamentare il 3 novembre scorso aveva ribadito la propria disponibilità a candidarsi a governatore alle regionali del 2024, oggi annuncia l’appoggio a Todde e al suo progetto di rilancio della Sardegna. “Sono entusiasta della scelta de La Base di entrare a far parte di questa coalizione. Abbiamo la necessità di costruire assieme la migliore proposta possibile per permettere ai sardi di spazzare via una destra che ha amministrato male la nostra Isola, penalizzando i Sardi e anteponendo gli interessi di pochissimi a quelli di tutti i cittadini. Abbiamo una visione chiara, una strategia precisa, e le racconteremo con Roberto Capelli e La Base girando la Sardegna. La coalizione si allarga, tante forze politiche stanno abbracciando questo percorso di unità e condivisione, e tante altre arriveranno e torneranno nelle prossime settimane”, ha dichiarato Alessandra Todde a margine dell’incontro.

“Quello di oggi è un passo importante dettato non solo dalla condivisione del programma che abbiamo esaminato insieme, ma anche dalla necessità di andare uniti alle prossime elezioni regionali per cambiare la Sardegna. Questa è la priorità: dobbiamo di tirare fuori dal pantano politico, sociale, economico e culturale la Sardegna e invito tutti i massimi esponenti dei partiti e dei movimenti, che intendono impegnarsi per costruire un’alternativa all’epocale disastro sardo-leghista, a fare un passo indietro per correre uniti”, ha aggiunto Roberto Capelli concluso il confronto.