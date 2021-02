Vandali scatenati a Portoscuso, sfregiata la piazzetta: “Ora ripulite tutto”

“Ragazzi, pulite dove avete sporcato”: l’invito del sindaco Giorgio Alimonda a chi ha deturpato la bellissima piazza di Portoscuso.

Avete avuto la fortuna di nascere in un posto indimenticabile – sottolinea Alimonda – che vi rimarrà sempre nel cuore e di cui andrete orgogliosi.

Per questo non ci meritiamo questi comportamenti assurdi vi esortiamo a smetterla, a rispettare casa vostra e a pulire dove avete sporcato”.

Un atto vandalico che non è passato inosservato e che è stato condannato dai residenti del luogo e dal primo cittadino: “Credo che la nostra bella piazza così come il nostro unico e caratteristico centro storico non meriti di essere pasticciato e sfregiato neppure per il vostro divertimento in un periodo difficile.