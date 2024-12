L’ultimo episodio due notti fa, la vetrina di un panificio in via Piave distrutta. Danni ingenti, vetrata completamente da sostituire e nel ristorante Sa Quarta Regia non è andata meglio: i ladri, hanno privilegiato le bottiglie pregiate, sparite, dopo aver forzato la serranda dell’attività il 15 dicembre.

Ma chi non conosce regole e modi non si è fermato qui: “A noi hanno smontato e rubato i maniglioni esterni, in ottone lavorato a mano, del portone d’ingresso del palazzo difronte alla Grotta della Vipera” ha espresso un residente. “Da noi l’altra mattina hanno defecato e poi nascosto con un pezzo di carta. L’amara sorpresa è stata trovata dalla signora delle pulizie” spiega un altro.

Episodi preoccupanti che fanno emergere un clima di apprensione tra i residenti i quali, confrontandosi, chiedono maggiore vigilanza nel quartiere al fine di prevenire atti vandalici e furti.