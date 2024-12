Muore durante il sonno, addio a Simone Ortu, 49 anni. Il commosso ricordo della Sindaca Manuela Pintus: “Simone ha fatto parte della vita di molti di noi e di lui ci ha regalato l’esempio di determinazione e coraggio profusi anche nelle sfide e fatiche maggiori”. Sgomento e incredulità per la prematura scomparsa dell’uomo, ben conosciuto in paese e non solo: tanti amici per lui, anche tramite social, che, affranti dal dolore, lo ricordano con tanto affetto. Un infarto fulminante, da quanto emerge, lo ha colpito durante il sonno, i suoi occhi non si sono più aperti lasciando avvolti nel dolore familiari e chi conosceva Ortu, un “guerriero”, che aveva dovuto affrontare delle grandi sfide per amore dei suoi cari. Anche per questo era un uomo molto noto, per il suo coraggio, la voglia di lottare per far emergere la verità e riprendere in mano la vita che, a tratti, si può mostrare in salita e difficile.

“I compagni delle scuole elementari faranno sempre parte del periodo più importante delle nostre vite” ha espresso pubblicamente Pintus.

49 anni sono troppo pochi per lasciare questa vita terrena, per doversi staccare dagli affetti più importanti, dalla sua amata figlia.

Ci sarà sempre il ricordo dei nostri giorni coi fiocchi colorati e i grembiuli indossati a scuola, insieme al tuo percorso di vita che ci ha mostrato tenacia e costanza, ci sarà sempre come c’è oggi in questo giorno di dolore”.