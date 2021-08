Vaccini sotto le stelle, il romantico open night per i giovani all’aeroporto di Tortolì

“Vaccini sotto le stelle”: è il romantico tentativo della Asl di Lanusei di attirare i più giovani alla open night organizzata per il prossimo venerdì 20 agosto in una zona dell’aeroporto di Tortolì, nella Sardegna centro-orientale. La serata sarà la prima occasione che consentirà a tutti gli over 12 della popolazione ogliastrina di vaccinarsi o confrontarsi con il personale sanitario. La fascia 12-19 anni avrà la priorità ma sarà consentita la vaccinazione anche ad altre fasce di età che ne presenteranno la necessità. “Durante l’evento – spiega il commissario straordinario della Assl Stochino – il vaccino anti Covid diventa libero e i ragazzi tra i 12 e i 19 anni potranno recarsi nel punto vaccinale allestito nell’aeroporto, per sottoporsi alla profilassi senza prenotazione, come indicato dal commissario straordinario Figliuolo”.

L’Open Night di venerdì andrà avanti fino a quando ci sarà afflusso di persone o fino a esaurimento delle scorte vaccinali.