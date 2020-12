Vaccini anti Covid, dopodomani altre 4 mila dosi in Sardegna

Altre 4 mila dosi del vaccino anti Covid della Pfizer sono in arrivo in Sardegna, sono attese per dopodomani. La conferma arriva dall’assessorato regionale alla Sanità. Settimanalmente arriveranno poi altre 5 mila dosi che saranno somministrate nei 12 ospedali sardi previsti dal piano regionale di vaccinazione al personale sanitario e agli operatori e residenti delle Rsa. Trentatremila le dosi in tutto previste nell’Isola. I vaccini arriveranno con mezzi messi a disposizione dal ministero della Difesa.