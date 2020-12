Cagliari, viale senza luminarie per Natale: “Sant’Avendrace di nuovo in serie B”

Shopping natalizio al buio. Viale Sant’Avendrace è una delle principali strade di ingresso in città e ha una alta concentrazione di attività commerciali, artigiane e della ristorazione, ma nonostante questo, è rimasta senza le luminarie per gli acquisti di Natale.

“Nonostante i 260.500 euro stanziati per la realizzazione delle luminarie natalizie in 41 vie e piazze cittadine, nonostante la contribuzione straordinaria di € 8.159,36 autorizzata per il viale, nonostante sia una delle principali strade di ingresso in città e abbia una alta concentrazione di attività commerciali, artigiane e della ristorazione, nonostante tutto questo le feste natalizie decretano il ritorno di Sant’Avendrace in serie B”, così Matteo Massa, consigliere comunale dei Progressisti che autore di un’interrogazione in consiglio comunale sulla vicenda.

Ma perché viale Sant’Avendrace è rimasta la buio sotto le feste? “Per un discorso di regolarità tecnica”, spiega l’assessore al Turismo Alessandro Sorgia, “in base alla delibera noi dovevamo stanziare l’80 % della somma e i negozianti il restante 20 %. Una parte avrebbero dunque versarla loro, ma l’impresa non ha visto un centesimo e così, per non dover inseguire le quote dei commercianti, come accaduto in qualche caso in passato, ha deciso di non mettere le luminarie. A me dispiace”, conclude Sorgia, “ma gli accordi erano quelli”.