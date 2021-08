Vaccini, alla Fiera di Cagliari “slot disponibili dal primo settembre: chi vuole può anticipare la dose”

L’Ats della Sardegna informa tutti i cittadini che ancora non hanno ricevuto il vaccino che, negli hub della Fiera di Cagliari, sono disponibili slot liberi per la prenotazione a partire dal 1° settembre 2021. Pertanto, coloro che sono già prenotati per effettuare il vaccino anti Covid-19 nelle prossime settimane ma vogliono anticipare la data possono riprenotarsi tramite la piattaforma (on line dal sito https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it ) o il numero verde (Call Center 800 009966 attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00) del sistema Poste Italiane.