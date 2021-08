Mattonelle saltate e distesa di boccette di metadone tra i cespugli: “Ecco la vergogna di via Liguria a Cagliari”

Mattonelle saltate, col rischio di cadere e farsi male, sul marciapiede. E dietro i cespugli, distesa di boccette di metadone. Succede ancora a Cagliari, in via Liguria, all’altezza dell’ingresso del Serd. A segnalare la situazione è Mario Setti, residente nella zona. Ecco, di seguito, l’email spedita, con foto a corredo, alla nostra redazione: “Da tanti anni passo sul marciapiede di via Liguria, per intenderci quello sul lato ex manicomio che porta all’ingresso del parco di Monteclaro. Nel 2015 mi resi conto che la pavimentazione stava iniziando a cedere con evidente scollamento delle mattonelle in cemento. Così il 20 ottobre 2015 scrissi agli uffici competenti del comune di Cagliari (amministrazione Zedda). Unica risposta: .la sua segnalazione è stata inviata al servizio di competenza’. Bene! Continuai a passare su quel marciapiede quasi tutti i giorni constatando che la situazione continuava a peggiorare e così trascorsi ormai tre anni dalla mia segnalazione, il 13/11/2018 scrissi nuovamente ai suddetti uffici (ancora amministrazione Zedda). La risposta? ‘Egregio Signore, a breve realizzeremo (con il nuovo appalto) un intervento riguardante il marciapiede con l’eliminazione delle discontinuità presenti'”.

“A breve! Oggi 26/08/2021, sei anni dopo, inutile commentare. Non è migliore la parte alta della stessa via una vergogna totale per un paese civile e le foto parlano da sole”.