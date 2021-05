Vaccinazioni Covid, open day venerdì e sabato a Cagliari e Olbia per gli over 40

Venerdì 21 e sabato 22 si svolgeranno gli Open Day, a Cagliari e Olbia, per i vaccini agli over 40. Ci si potrà prenotare nella piattaforma di Poste Italiane e le vaccinazioni saranno effettuate negli orari dalle 19 alle 24. Massimo Temussi, commissario straordinario di Ats-Ares: “Siamo al lavoro per il reclutamento del personale medico e per organizzare al meglio i turni. Di sicuro iniziamo con Cagliari e Olbia, venerdì e sabato prossimi, dalle 19 alle 24. Le prossime settimane proseguiremo con Sassari, Nuoro e Oristano. La prenotazione sul nuovo portale è aperta a tutti i sardi dai 40 anni in su a partire da venerdì 21 maggio”.

L’indirizzo per prenotarsi è:

https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it