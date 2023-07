Uta, risorge la storica palestra dell’Arcosiana: luci e spogliatoi tutti nuovi

Con un finanziamento di 300mila euro di fondi Por verranno eseguiti degli importanti lavori di manutenzione e efficientamento energetico della palestra della scuola primaria Garibaldi, palestra che a suo tempo ospitava pure le partite di pallavolo della mitica squadra dell’Arcosiana Uta.

Nello specifico verranno ristrutturati gli spogliatoi e i servizi igienici, sostituiti gli infissi degli ingressi, verrà installata una nuova illuminazione completamente a Led ed eseguiti altri lavori che ne aumenteranno la fruibilità sia per la scuola che per le società sportive locali. La scadenza delle offerte è prevista per il 27 luglio alle ore 13.