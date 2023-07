Serramanna, spunta la gara della “cunetta più bella”

Serramanna troppo fiorita, spunta la gara della “cunetta più bella”: la provocazione nasce sui social dai cittadini che pubblicano le foto della vegetazione particolarmente rigogliosa che spunta un po’ ovunque in tutto il centro abitato. Ma c’è anche chi punta il dito non contro le istituzioni bensì verso la comunità: “Basterebbe che ognuno di noi dedicasse cinque minuti al giorno per ripulire la strada innanzi alla propria casa per avere il giusto decoro”. Da qualche giorno sul gruppo social “Serramanna contro Abbanoa” vengono pubblicate le immagini che immortalano erbacce anche fiorite per evidenziare la problematica del decoro urbano. Lo spunto ironico ricalca il contest proposto dal Comune qualche mese fa che invita i cittadini a posizionare piante e fiori nei propri giardini e balconi al fine di abbellire il paese.

“È un dispiacere vedere tutto questo abbandono per le vie del paese” è il commento più frequente postato dai residenti. È bene sottolineare che da qualche settimana le squadre degli operai messe in campo dal Comune, a zone alterne, stanno provvedendo alla pulizia e al taglio delle erbacce: un lungo lavoro che richiede il giusto tempo ma che non calma le preoccupazioni generali dovute anche al rischio incendi e a quello delle zecche. Il senso civico di molti non attende la manodopera pubblica e si prodiga per ripulire il proprio quartiere e invita i compaesani a fare lo stesso: “Tanti anni fa le cunette davanti alle proprie case erano sempre pulite perché ognuno puliva davanti a casa sua suo senza fare tante polemiche.