Uta, presidio salvavita non pervenuto: drammatica richiesta da parte di un 51enne che a ottobre ha avuto un ictus: si tratta della maschera c-pap per la cura delle apnee notturne, la probabile causa dell’ischemia cerebrale che ha colpito Christian Onali. La Asl assicura che “l’ordine è già stato evaso e a breve il paziente riceverà la c-pap”.

“A fine ottobre mi è venuto un ictus e dopo vari esami è saltato fuori che soffro anche di apnee notturne, probabile causa scatenante dell’ictus, pertanto mi è stata prescritta una maschera c-pap e qui viene il bello” spiega Onani. “Nonostante sia un presidio salvavita, ho fatto richiesta il 3 di marzo e a tutt’oggi l’unica risposta ricevuta è che devono fare la gara d’appalto e quindi bisogna aspettare”. Un appello, insomma, rivolto alle istituzioni di competenza al fine di risolvere la problematica.

La Asl, contattata dalla redazione di Casteddu Online, rassicura l’uomo: “l’Azienda, scusandosi per il ritardo, comunica che l’ordine è già stato evaso e a breve il paziente riceverà la c-pap. C’è stato effettivamente un ritardo nella trasmissione di alcune richieste dal Distretto all’ufficio Acquisti che ha attivato i contratti con l’Azienda: ora la situazione è stata sbloccata e stiamo procedendo con tutte le procedure amministrative”.