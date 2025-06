Ad Affari Tuoi Giorgia di Cagliari conquista il pubblico ma non il bottino: torna a casa a mani vuote. Nuova puntata per la trasmissione condotta da Stefano De Martino, in gara la concorrente della Sardegna che è riuscita ad arrivare sino alla fine con il pacco più ambito, quello da 300 mila euro. Studentessa di Cagliari, abita a Usini con il compagno che l’ha accompagnata anche in questa esperienza televisiva. Purtroppo, come spesso accade, sono bastati pochi tiri per finire alla Regione Fortunata che non ha dato l’esito sperato. Rifiutate anche le offerte proposte dal Dottore di 25 e 33 mila euro, rimane comunque il ricordo di una bellissima esperienza.