Uta, il nobile gesto di Davide Meloni: donerà i suoi capelli a chi combatte contro il cancro. “Da 7 anni li porto lunghi, i miei ricci formeranno una treccia che poi verrà tagliata e donata per una parrucca da donare a quelle donne o a quei bambini che ogni giorno e ogni notte combattono quel male che ancora oggi non ha una cura, così da poter donare loro un po’ di serenità”.

Meloni non è nuovo a queste iniziative, già donatore di sangue da tantissimi anni, ha deciso di promuovere questa iniziativa per sensibilizzare sul tema.

L’apicoltore ben noto per le sue azioni a favore della natura ha deciso di portare a termine un progetto intrapreso molto tempo fa, ossia quello di tagliare i capelli per farli diventare una parrucca. “Questi ricci mi hanno permesso di arrivare dove sono arrivato, ma ora è giunto il momento anche per loro di raggiungere il loro scopo” ha scritto sui social. “Non mi resta che trovare un Associazione che mi permetta di fare questa opera di bene”.