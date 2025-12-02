Ieri si è svolto l’incontro tra i vertici politici e i cittadini per discutere sulla questione del trasferimento di 92 detenuti in regime di 41 bis nel carcere Ettore Scalas. “Abbiamo partecipato all’incontro – spiega il comitato – senza interferire con il tema del carcere che è un’altra questione che ci preoccupa molto. Abbiamo però voluto ricordare con gli striscioni l’altra battaglia che si porta avanti, una protesta silenziosa perché l’attenzione sulla tematica non venga meno”.

Dei teli bianchi, quindi, sono apparsi lungo le strade e nella rotatoria del paese, in ognuno di questi è stata riportata la cifra delle firme raccolte contro la speculazione energetica, ben 210.729 mila.