Tante le iniziative messe in campo per donare ai piccoli pazienti tanto conforto, più che mai, perché la Pasqua per loro sarà diversa dal solito: sono dei guerrieri che devono combattere contro le difficoltà della vita che si sono presentate troppo presto. E per questa battaglia così importante non possono mancare i grandi che si trasformano nei beniamini dei fumetti, quelli che vincono sempre e tutto. Tra i tanti eroi che si sono presentati da un ospedale all’altro dell’isola, immancabile è stato Salvatore Monni e la sua banda: 1.176 le uova raccolte e distribuitr in tutti i Reparti Pediatrici della Sardegna, nessuno escluso

Microcitemico Cagliari, Brotzu, Policlinico Monserrato, Cto Iglesias, San Martino Oristano, San Francesco Nuoro, Aou Sassari, Giovanni Paolo II Olbia.

Non solo uova di cioccolato, però, due giorni fa sono arrivate anche le pizze appena sfornate: offerte da nonno Armando, l’associazione Charlibrown ha fatto da tramite “regalando una coccola ai piccoli pazienti e al personale sanitario del Microcitemico”.