Mistero sulla morte del 58enne Luciano Muttoni, trovato senza vita questa mattina nella sua abitazione in via Rossini, a Valbrembo, alle porte di Bergamo. L’uomo ha riportato profonde ferite alla testa, compatibili quindi con un’aggressione. Gli inquirenti sono al lavoro per far luce sul movente dell’efferato delitto. Intanto sono stati ritrovati indumenti e alcune tessere riconducibili alla vittima vicino al cimitero della cittadina bergamasca.

Come riportato dal Corriere di Bergamo, a ritrovare Muttoni è stata una donna che gli dava una mano a seguito dei problemi di salute avuti dall’uomo. Il 58enne inoltre fittava l’abitazione a turisti italiani e stranieri attraverso le piattaforme online. Si stanno svolgendo in queste ore i rilievi da parte delle forze dell’ordine all’interno della casa, e sono già stata acquisite le immagini di video sorveglianza della zona che si spera possano aiutare gli inquirenti a ricostruire le ultime ore prima del delitto.