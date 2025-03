Stintino come seconda casa. Questo è diventata per il premio Oscar Whoopi Goldberg. Cordialità, pace, affetto e rispetto che la bravissima attrice newyorkese ha evidenziato in più occasioni, anche di recente nella trasmissione di Rai 3 “Splendida Cornice, ai microfoni di Geppi Cucciari: “A Stintino mi sento a casa”, ha ammesso Whoopi. Da qui, il desiderio di renderla ancora più parte della comunità.

“Le sue parole sono arrivate dritte al cuore di noi stintinesi”, le parole della sindaca Rita Vallebella. “È un riconoscimento autentico alla nostra storia, alla nostra cultura e alla bellezza paesaggistica che ci circonda. Per questo vogliamo accoglierla di nuovo, stavolta per omaggiarla ufficialmente”. La prima cittadina ha evidenziato come la cerimonia sarà anch’essa riservata, nel rispetto dei desideri dell’attrice.