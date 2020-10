Università in Sardegna, tutte le lezioni da lunedì tornano soltanto online per l’emergenza Covid. A seguito della riunione del Comitato Regionale di Coordinamento di oggi 24 ottobre, in sintonia con la Regione Sardegna e con l’Università degli studi di Sassari, vista la recrudescenza della pandemia e la situazione di emergenza, con l’intento di contribuire al miglioramento della situazione sanitaria, si comunica che da lunedì 26 ottobre p.v. tutte le attività didattiche si svolgeranno in modalità online per almeno 15 giorni.