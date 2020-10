Cagliari, il pronto soccorso per pazienti No-Covid si sposta dal Santissima Trinità all’ospedale Marino

In via provvisoria, per il periodo di emergenza Coronavirus, il Pronto Soccorso per pazienti NO-Covid è stato spostato dal Santissima Trinità all’ospedale Marino.

La decisione è stata presa dal Commissario Straordinario Dottor Giorgio Steri su richiesta del Capo Dipartimento Dottor Sergio Pili, sentito il parere del Direttore del P.O.U. Sergio Marracini, per alleggerire la pressione sul PS del Santissima Trinità e per evitare i contatti tra non positivi e positivi. Lo spiega la stessa direzione del Santissima Trinità: “ Come funzionerà d’ora in poi?