Un episodio che poteva avere risvolti ben peggiori quello accaduto ieri mattina a Cremona. Un ragazzino di 11 anni si trovava chiuso all’interno dell’auto della madre da circa 40 minuti nel parcheggio di un supermercato sotto al sole fino a quando non si è sentito male. A dare l’allarme un cliente che si è accorto delle richieste d’aiuto dell’ undicenne. Una situazione sicuramente pericolosa, viste le temperature degli ultimi giorni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia che hanno liberato il ragazzino e gli operatori del 118 che hanno subito provveduto alle prime cure e lo hanno trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Cremona. Fortunatamente, le sue condizioni sono buone. La madre avrebbe spiegato di non essere accorta del tempo trascorso ed è stata denunciata in stato di libertà.