Monserrato, ai giardinetti un maxischermo per assistere alle ultime partite dei mondiali: non gioca l’Italia ma rimane il torneo di calcio più importante.

Grazie alla collaborazione tra il Comune e l’Associazione Sa Carriatroxia, a partire da oggi le partite verranno proiettate ai giardinetti: “Un modo bello e semplice per vivere insieme le emozioni del calcio mondiale nel cuore della nostra città, all’aperto e in compagnia” spiega il sindaco Tomaso Locci.

Lo sport come motivo di socializzazione, insomma, un’occasione per tifare le quattro nazioni rimaste in gare che si contenderanno l’ambita coppa.

Il ricordo della gioia di esultare gli azzurri è lontano, da anni non sono più i protagonisti del calcio internazionale ma per chi ama il calcio le prodezze con la palla sono sempre ben accolte.