Cagliari, utilizzo degli stalli riservati ai mezzi ecologici per sopperire alla carenza dei parcheggi: si potrà parcheggiare nelle fasce orarie non coperte dal servizio per il ritiro dei rifiuti urbani.

Una novità per i tanti in cerca di parcheggio, gli stalli saranno disponibili per il parcheggio dalle 18 alle 8, l’ufficialità è attesa a breve. La questione è stata affrontata dalla consigliera comunale Roberta Sulis: “Nel territorio comunale sono presenti stalli o aree riservate ai mezzi ecologici destinati al ritiro dei rifiuti urbani e che tali spazi sono necessari per consentire il corretto svolgimento del servizio di raccolta, garantendo sicurezza, accessibilità e funzionalità agli operatori incaricati. In molte zone della città la carenza di parcheggi rappresenta un problema quotidiano per residenti, lavoratori, commercianti e utenti dei servizi e gli stalli riservati ai mezzi ecologici vengono utilizzati solo in determinate fasce orarie, legate al passaggio o alla sosta dei mezzi impegnati nella raccolta dei rifiuti”. Sulis osserva che “nelle ore in cui il servizio non è attivo, tali spazi possono rimanere inutilizzati, pur trovandosi spesso in aree in cui la domanda di parcheggio è elevata”.

Una regolamentazione più flessibile degli stalli, quindi, consentirebbe di garantire comunque la piena operatività del servizio di raccolta rifiuti, senza sottrarre inutilmente spazi alla cittadinanza nelle ore libere dal servizio. Questo “utilizzo potrebbe essere disciplinato mediante apposita segnaletica, con indicazione chiara degli orari riservati esclusivamente ai mezzi ecologici e degli orari in cui la sosta può essere consentita ad altri veicoli”.

La risposta del Comune non si è fatta attendere, è in programma la definizione dell’utilizzo degli stalli come parcheggi in determinate fasce orarie.