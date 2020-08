Un’altra giornata di fuoco in Sardegna, 14 incendi: in fiamme pinete e boschi

Sono quattordici gli incendi scoppiati nelle ultime 24 ore in Sardegna, e in quattro casi sono intervenuti gli aerei del Corpo Forestale per aiutare chi, tra sterpaglie e fumo, era impegnato a domare le fiamme. I roghi più grossi sono scoppiati a Carbonia, in località “M.Rosmarino”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Carbonia coadiuvata dal personale eliportato, 2 squadre dei Vigili del fuoco di Carbonia e da 2 squadre di volontari di protezione civile. L’incendio ha percorso una superficie di circa 1 ettaro di pineta. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei si sono concluse alle ore 14. Un altro incendio anche a Nule, in località “Arile”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Benetutti coadiuvata dal personale eliportato, da una squadra locale di Forestas, una squadra della compagnia barracellare di Benetutti. L’incendio ha percorso una superficie di circa due ettari di pascoli cespugliati. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 15.

Fuoco e paura anche a Buddusò, in località “C.ra Sos Vaccos”, dove sono intervenuti 3 elicotteri leggeri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Alà dei Sardi, Anela,Farcana, un elicottero pesante da Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Buddusò coadiuvata dal personale eliportato e dalla pattuglia forestale di Bitti, ha richiesto l’invio tramite la SOUP-Linea Spegnimento di 2 Canadair di stanza a Olbia. Sul posto sono intervenute pure 3 squadre di Forestas . L’incendio ha percorso una superficie abbastanza contentuta di latifoglie. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono terminate alle 17.50, mentre l’attività di bonifica delle squadre a terra prosegue. Incendio anche a Teti, in località “Bisani”, dove sono intervenuti due elicotteri leggeri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Sorgono e San Cosimo, il Super Puma da Fenosu.L’orografia impervia e la grande quantità di combustibile vegetale ha reso necessario anche il supporto di 3 Canadair. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla stazione di Sorgonocoadiuvata dal personale eliportato, GAUF di Nuoro, due Squadre di Forestas, due squadre di volontari. L’incendio ha percorso una superficie boschiva di alcuni ettari.