Una piazza intitolata alla dottoressa Zedda: l’omaggio di Solarussa al medico che 22 anni fa fu uccisa durante il turno di guardia medica. Una tragedia mai dimenticata, aveva solo 33 anni Roberta che sognava di lavorare in Africa per aiutare i più deboli. Nella notte del 3 luglio 2003, fu barbaramente uccisa da quello che credeva essere un suo paziente.

Il 3 luglio in occasione del ventiduesimo anniversario dell’omicidio della dottoressa originaria di Sanluri verrà intitolata, con una cerimonia pubblica, la piazza di fronte al municipio.

“Si tratta di una commemorazione sobria ma particolarmente sentita, promossa dall’amministrazione comunale che, in questa manifestazione, si è fatta interprete di un sentimento diffuso nella Comunità Solarussese, tenuto conto che i cittadini locali, in una indagine conoscitiva, hanno indicato in modo inequivocabile l’esigenza di mantenere vivo il ricordo e la memoria di Roberta non solo con un momento di comunione e preghiera ma anche con la intitolazione di una piazza” ha espresso il sindaco Mario Tendas.

Nessuno ha mai dimenticato Roberta Zedda, anche la Asl di Oristano mantiene costantemente vivo il ricordo della giovane dottoressa e l’anno scorso, è stato inaugurato un defibrillatore alla sua memoria a Solarussa.