Ha colpito tutto il mondo sportivo e non solo l’annuncio da parte della Virtus Bologna della leucemia mieloide che ha colpito l’amatissimo Achille Polonara. Dopo la splendida vittoria dello scudetto, il team non ha di certo dimenticato il suo campione e gli ha portato la coppa in ospedale. “Questa vittoria è per te”, la dedica di tutta la squadra.

In ospedale lo hanno raggiunto tre amici e colonne della squadra: Alessandro Pajola, Marco Belinelli, e Toko Shengelia. Al centro, Achille: maglietta nera, cappellino, ciabatta e coppe (una in mano, l’altra tatuata che spunta sulla coscia).

Un’immagine bellissima di amicizia, sport, speranza e futuro, ma anche di un nuovo inizio per il 32enne che sta affrontando con il suo bellissimo sorriso questa delicata prova.