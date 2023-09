Un ragazzo 28enne ucciso da un’auto pirata dopo la serata in discoteca

Ennesima tragedia della strada, questa volta a Milano. La vittima è un 28enne di origini bulgare, Vassil Facchetti, che questa mattina all’ alba è stato travolto e ucciso da un’auto pirata in via Jenner, uscendo dal noto locale milanese Alcatraz. Il giovane non ha neanche ricevuto soccorso dal conducente che l’ha investito, subito fuggito via. Il 118 ha provato a rianimarlo e lo ha trasportato all’Ospedale Niguarda, ma le sue condizioni erano troppo gravi. I carabinieri sono impegnati nei rilievi di rito e nelle indagini per rintracciare il conducente dell’auto pirata. Un aiuto fondamentale potrebbero darlo le immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona.