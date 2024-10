Aspetta un figlio a 20 anni, il papà e il fratello sparano contro la casa dell’ex fidanzato 

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sembra una “vendetta d’onore” vecchio stile quella capitata a Villabate, in provincia di Palermo. Un uomo di 50 anni e il figlio di 23 hanno sparato 6 colpi di pistola contro la casa dell’ex fidanzato della figlia e sorella di 20 anni, in attesa di un bambino. La storia risale ad alcuni mesi fa ma è emersa soltanto ora, quando il padre e il fratello della ragazza sono stati arrestati per tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e da detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. Stando alle prime ricostruzioni della vicenda, la rabbia dei due uomini sarebbe scaturita dal fatto che l’ex fidanzato della giovane non voleva prendersi le sue responsabilità e tenere il bambino. Da qui, la rabbia e le minacce al ragazzo, seguite dai colpi di pistola sotto casa. Fortunatamente, nessuno è stato ferito.