Spazi all’aperto per svolgere le attività riservate ai cittadini più giovani di Monserrato: il Comune li concede gratis

Spazi all’aperto per svolgere le attività riservate ai cittadini più giovani di Monserrato. L’amministrazione comunale ha approvato le linee guida per la concessione in comodato d’uso gratuito di aree e spazi comunali per la realizzazione di attività ludico ricreative – centri estivi – per bambini e adolescenti dallo 0 ai 17 anni di età e altre attività di aggregazione sociale, sportive e culturali per il periodo estivo 2020. Le aree individuate sono quelle della scuola di via Capo D’Orso e di via Argentina.

In seguito all’emergenza sanitaria, i necessari provvedimenti di protezione hanno limitato fortemente, in particolare nella cosiddetta fase 1, la possibilità di movimento al di fuori del contesto domestico e la sospensione di tutte le attività in presenza, comprese quelle scolastiche, per i bambini e gli adolescenti, incidendo fortemente su quelle condizioni di ordinario benessere che si legano strettamente a diritti fondamentali come sono quelli dei rapporti sociali e del gioco. Dal 15 giugno è consentito l’accesso ai bambini e ai ragazzi nei luoghi destinati allo svolgimento di attività ricreative ed educative anche non formali, sia al chiuso che all’aria aperta, con l’ausilio di operatori e con l’obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza. Inoltre è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto anche presso aree attrezzate e parchi e pubblici purché si rispetti la distanza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e almeno un metro per ogni altra attività.

Da non sottovalutare i bisogni delle famiglie, al fine di favorire una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei genitori e contemporaneamente creare occasioni di svago e aggregazione per bambini e adolescenti. Il Comune di Monserrato intende quindi fornire alla cittadinanza l’attivazione di centri ricreativi estivi in co-progettazione e collaborazione con organizzazioni ed enti mediante la concessione in comodato d’uso gratuito di aree e spazi comunali idonei alla realizzazione di opportunità di socialità e gioco. Considerata l’urgenza, è stato delineato un termine di massimo 5 giorni per la presentazione delle istanze, decorrenti dalla data di pubblicazione della delibera (16 giugno).

Fino al 31 agosto è già stato riconosciuto il progetto presentato dall’Associazione “La Salle Calcio” che propone la realizzazione di un campo estivo per i bambini presso il campo di calcio del Comparto 8 dalle 7 alle ore 15.