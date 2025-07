Tragedia a Scurano, frazione di Neviano degli Arduini, in provincia di Parma. Un uomo di 60 anni è morto dopo essere stato punto da un calabrone. Stando ad una prima ricostruzione, il 60enne sarebbe stato punto mentre si trovava in un bar lungo strada Ariolla in compagnia di alcuni amici. Dopo la puntura, l’uomo è stato subito soccorso dagli operatori del 118 e sul posto è giunto anche l’elisoccorso ma il 60enne è deceduto poco dopo, colpito probabilmente da shock anafilattico. Sul posto anche i carabinieri per chiarire la dinamica della vicenda.