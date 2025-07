Battaglia delle pizzerie, cinque clamorosi arresti a Cagliari: in manette anche il titolare di una nota pizzeria del Corso. Antonello Del Zompo, leader della pizzeria Caroline del Corso a Cagliari, finisce in carcere a Uta insieme al suo dipendente Alessandro Medda. Scattano altri tre arresti ai domiciliari, sullo sfondo una incredibile guerra tra due locali uno di fronte all’altro: le accuse sono di minacce, stalking e soprattutto violenza. Dietro le pizze ai ricci retroscena choc secondo le indagini. La notizia-scoop è stata pubblicata oggi sull’Unione Sarda a firma del cronista Francesco Pinna. Dietro la vicenda ci sarebbe una pazzesca rivaità tra un locale dirimpettaio all’altro, nel cuore della strada cartolina della movida cagliaritana. Ed ecco ben cinque ordinanze di custodia cautelare in piena estate, per una vicenda che farà ancora discutere.