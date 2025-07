Cagliari, fila sotto il sole al Cpi: “chiuso” per ristrutturazione, chi cerca lavoro viene ricevuto tra le sbarre del cancello. Protestano i cittadini: “Bastava una comunicazione, un cartello o comunque chiudere per evitare che le persone di una certa età stessero lì, sotto il sole con temperature assurde per ricevere spiegazioni e indicazioni”.

“Rischio infarto”, viene definita cosi la situazione vissuta da chi si è recato al centro per l’impiego: nessuna alternativa inerente a uno spazio dove poter accogliere gli avventori ed è così che chi si è recato al centro ha dovuto attendere sotto il sole il suo turno.

“Rispondono dalle sbarre e danno il foglietto dell’appuntamento” spiega R.S. un lettore di Casteddu Online.