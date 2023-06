Un Cagliari eroico pareggia a Parma e vola in finale: tifosi rossoblú in delirio

Il Cagliari vola in finale playoff di serie B, il pari in trasferta a Parma (0 a 0) regala ai ragazzi di mister Ranieri il lasciapassare per sfidare il Bari nell’ultimo atto, la sfida che decreterà chi salirà in serie A. Fondamentale è stato il 3 a 2 dell’andata tra le mura amiche dell’Unipol Domus. Al Tardini un gol annullato per parte: nel primo tempo succede al Cagliari, al minuto 35 Makoumbou imbecca Lapadula che segna di sinistro ma il Var certifica il fuorigioco.

Nella ripresa tocca al Parma, al settantacinquesimo Bonny anticipa Altare, Radunovic riesce a toccare la palla che, ala fine, non supera la linea di porta. Per il resto una gara equilibrata ma con un maggiore possesso palla e azioni pericolose da parte degli emiliani. Ma dopo novantasette minuti il triplice fischio da esplodere di gioia un’intera isola e una squadra, guidata da mister Claudio Ranieri, che puo continuare a sognare a occhi aperti. Il gioco, la fame di fare gol e la grinta ci sono già. La A dista due partite, il Bari è tutt’altro che imbattibile.