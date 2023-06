Ranieri da solo dai tifosi rossoblú in delirio a Parma, caroselli di auto a Cagliari

Ha atteso che il campo del Tardini fosse vuoto e l’ha attraversato tutto per raggiungere il settore dello stadio che ospita i tifosi del Cagliari. Un applauso lungo, l’ennesimo per sir Claudio, capace di trascinare i rossoblù nella finale dei playoff di serie B. Zero a zero dopo il tre a due dell’andata, va benissimo cosi. C’è solo il Bari tra i sardi e l’ultimo atto di un campionato che, comunque andrà, è già da incorniciare. Ma la A è dietro l’angolo, ormai vicinissima: il Bari non può essere un tabù, Ranieri ha sempre detto che i playoff sono come un campionato a parte.

E in città, intanto, c’è chi fa le prove generali, incrociando le dita, per domenica prossima: caroselli di auto in centro, il popolo rossoblù festeggia l’approdo in finale a colpi di clacson e bandieroni.