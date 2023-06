Un bimbo di due anni trova la pistola del padre e uccide la madre incinta di 8 mesi

L’ennesima tragedia immane che colpisce una famiglia americana distrutta per sempre, questa volta in Ohio. Un bimbo di 2 anni trova la pistola del padre carica e senza sicura e colpisce accidentalmente alla schiena, uccidendola, sua madre, Laura Ilg, 31 anni, incinta di otto mesi. La donna è riuscita a chiamare subito i soccorsi ma sono arrivati troppo tardi. A spiegare l’accaduto è stato il sovrintendente David Smith in una conferenza stampa. La madre stava facendo il bucato e il bimbo si è intrufolato in camera sua: “”Ha spiegato di essere incinta di 33 settimane e che suo figlio di 2 anni le aveva accidentalmente sparato alla schiena con una pistola”- ha raccontato Smith. Il marito e padre del piccolo, Alek, ha dichiarato che le armi poi ritrovate in casa, una pistola da 9 mm sul comodino e due armi da fuoco, sono legalmente sue. Un tragedia che conferma ancora una volta la gravissima problematica della armi negli Stati Uniti, fra episodi di follia nella scuole con vittime innocenti e la detenzione di armi da parte di famiglie normali che, in un attimo, possono essere spezzate.