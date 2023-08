Un bimbo di 7 anni salva il padre da un infarto chiamando il 112

Una storia a lieto fine di coraggio e sangue freddo che vede protagonista un bimbo di soli 7 anni, accaduta a Bolzano. Il bimbo si trovava in macchina con il papà, 58 anni, quando ha visto che si è sentito male perdendo conoscenza. Il piccolo è riuscito ad agire al pari di un adulto: si è buttato ai piedi del papà per togliere il piede dall’acceleratore e ha schiacciato con le mani il freno. Dopodiché, ha anche tira il freno a mano, evitando un incidente.

Una volta fermata la macchina ha chiamato il 112 con il telefonino del padre spiegando l’accaduto e facendoli arrivare sul posto. Il bimbo, così, ha salvato la vita del padre (e la sua) due volte: i soccorsi infatti hanno potuto rianimare subito l’uomo sul posto, per poi trasportarlo all’ospedale san Maurizio.

Adesso sta bene e i medici dicono che è fuori pericolo. Immensamente grata per come sono andati i fatti la mamma del piccolo, che ha fatto una riflessione importante: “Non voglio fare di mio figlio un eroe ma quello che conta di questa storia è l’atteggiamento che dobbiamo avere verso gli smartphone. Non dobbiamo descriverli come il male assoluto ai nostri figli ma spiegare loro che possono essere strumenti efficaci per molte azioni positive. Anche salvare una vita”.